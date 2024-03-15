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Выборы президента России ,  
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Минцифры заявило о высокой нагрузке на систему электронного голосования

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Выборы президента России
Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ заявил, что после 10:00 мск задержки в ее работе прекратятся
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Утром в первый день президентских выборов при переходе на порталы электронного голосования, госуслуг и столичный mos.ru некоторых пользователей оповещают, что «система находится под нагрузкой» и просят зайти позже.

В Минцифры объяснили это высокой активностью избирателей. «В связи с высокой активностью система голосования испытывает большую нагрузку. Часть пользователей могут получать уведомления об этом. Рекомендуем им зайти на портал позднее. За прошедший час более 200 тыс. пользователей отдали свои голоса», — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данным ведомства, за первые два часа проголосовали более 20% (более 900 тыс. человек) всех зарегистрированных на платформе пользователей. Проголосовать онлайн могут жители 29 регионов России.

После 10:00 мск задержки должны прекратиться, заявил ТАСС глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России Олег Артамонов.

В 10 утра мск Минцифры сообщило, что, несмотря на высокую активность избирателей, платформа дистанционного электронного голосования и «Госуслуги» справляются с нагрузкой. «Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале голосования vybory.gov.ru часть пользователей видели сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложением проголосовать позже. Сейчас на «Госуслугах» в пике авторизуются почти 6 тыс пользователей в секунду. С 8:00 мск на «Госуслуги» зашли более 4 млн пользователей, за это время оказано свыше 800 тысяч услуг», — говорится в сообщении ведомства.

Выборы президента России. Главное
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Первые избирательные участки открылись еще накануне, в 23:00 мск, на Камчатке, в центральной части страны выборы стартовали в 8:00 мск. В частности, более 2,2 тыс. избирательных участков будет работать в Москве, свыше 300 — за границей.

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Кандидатом на пост президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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Теги
Юлия Овчинникова
Минцифры выборы президента электронное голосование портал госуслуг
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