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Операторам дронов выделят частоты для переговоров с экипажами самолетов

«Известия»: операторам БПЛА выделят частоты для связи с самолетами и вертолетами
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Специалистам по управлению дронами выделят специальные частоты для переговоров с экипажами других воздушных судов, в том числе самолетов и вертолетов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Росавиация запросила диапазон 117-137 МГц для голосовой связи между операторами дронов и пилотами других воздушных судов. Сейчас частота используется для переговоров летчиков с наземными службами. ГКРЧ планирует выделить ведомству этот диапазон на десять лет, а от другой частоты, предложенной Росавиацией — 902-928 МГц — госкомиссия планирует отказаться.

Как рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, организация голосовой связи между обычными самолетами, операторами дронов и диспетчерами является одним из главных вопросов для обеспечение безопасности. Кроме того, это позволит сократить согласование полета беспилотника на маршрутах, совместных с обычной авиацией, с нескольких дней до одного.

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В конце февраля гендиректор компании «Курсир» Виталий Муниров предложил проводить с помощью дронов проверки радиотехнического оборудования в аэропортах. На данный момент для этих целей используют самолеты-лаборатории, что обходится примерно в 200 тыс. руб. в час. Работа дрона, по его словам, будет стоить как минимум в два раза дешевле.

«Курсир» входит в НТИ «Аэронет» и производит беспилотники, в том числе, для летных проверок.

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Теги
беспилотники гражданская авиация радиочастоты
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