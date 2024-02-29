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В России предложили заменить самолеты дронами при летных проверках

Производители БПЛА предложить заменить самолеты дронами при летных проверках
При летных проверках в аэропортах сейчас применяют самолеты-лаборатории, цена летного часа работы — 200 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ». Производители беспилотников считают, что дроны обойдутся дешевле
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские производители беспилотников предложили проводить с помощью дронов проверки радиотехнического оборудования в аэропортах, сейчас для этого используют самолеты, рассказал «Коммерсанту» гендиректор компании «Курсир» из НТИ «Аэронет» Виталий Муниров.

Летный час работы самолета-лаборатории, по информации источников издания, обходится примерно в 200 тыс. руб., а работа дрона будет стоить как минимум в два раза дешевле. Беспилотники для летных проверок уже используют за рубежом — в Испании, Франции, Германии, Чехии и др.

В России заказчиком работ по проверкам выступает Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), объем рынка составляет около 1 млрд руб. в год. Исполнители — филиал госкорпорации, компания «Аэроконтроль», и «Летные проверки и системы», которые до 2021 года входили в ГК по ОрВД. Еще одна бывшая компания корпорации «Нимбус» работает с аэродромами экспериментальной авиации.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Муниров полгода назад в интервью каналу «Флай Дрон» (так называется компания-разработчик цифровой платформы сервисов, обеспечивающих организацию и выполнение полетов беспилотников) рассказывал о созданном «Курсире» дроне для проведения летных проверок. По его словам, существует два типа беспилотников — коптерного и самолетного типа, первые можно использовать в 10-километровой зоне для проведения «летных измерений», то есть это неполноценная проверка; вторые — на большей дальности, что полностью позволяет заменить летные проверки, выполняемые пилотируемой авиацией. Компании разрешили попробовать проводить подобные проверки в аэропортах Кургана и Челябинска.

«Коммерсантъ» отмечает, что идея разрешить применение дронов для летных проверок обсуждается уже пятый год. В ноябре 2020-го экс-глава ГК по ОрВД Игорь Моисеенко направил на согласование в Росавиацию проект поправок к федеральным авиационным правилам (ФАП), где допускается использование дронов на аэродромах. После доработки документ направили в Минтранс, но движения по нему нет. Замглавы Росавиации Андрей Потемкин подтвердил газете, что подобный проект подготовлен.

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