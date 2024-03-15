В Лондоне запустили схему передачи Украине сданных в утиль машин

В Лондоне запустили схему передачи Украине сданных в утиль машин

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Жители Лондона получили возможность передавать Украине автомобили, которые планировали отправить в утиль из-за несоответствия строгим экологическим стандартам. Об этом сообщила газета The Guardian.

Граждане могут получить за сдачу неэкологичного транспорта до £2 тыс. или разрешить отправить машину Украине для использования в гуманитарных и медицинских целях.

Для передачи автомобиля владельцам необходимо написать заявление в благотворительную организацию British Ukraine Aid. В случае одобрения заявки машину заберут волонтеры.

Автомобили, которые направят Киеву, будут списаны в рамках программы ULEZ (Ultra Low Emission Zone). Она предполагает создание зоны сверхнизких выбросов в Лондоне. Запрет на использование коснется большинства дизельных автомобилей, зарегистрированных до сентября 2015 года, и бензиновых автомобилей, зарегистрированных до января 2006 года.

Граждан обязали сдавать автомобили за единовременный взнос или ежедневно выплачивать налог в размере £12,5 за использование машины в особой зоне.

Передать Киеву автомобили предложил мэр Виталий Кличко. Первоначально его лондонский коллега Садик Хан отказался от этой идеи. В декабре 2023 года Хан передумал и поддержал предложение Кличко. В конце зимы мэр Лондона допустил, что план реализуют в течение ближайших недель.