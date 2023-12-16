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Военная операция на Украине ,  
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Telegraph узнал об отказе мэра Лондона отправить Киеву утилизируемые авто

Telegraph: мэр Лондона Хан отказал Кличко в передаче подлежащих утилизации машин
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Лондона Хан отказал Кличко в просьбе передать подлежащие утилизации по программе снижения выбросов машины, объяснив это интересами лондонцев, пишет Telegraph. Решение Хана критикуют консерваторы. Москва осуждает помощь Киеву
Фото: Belinda Jiao / Reuters
Фото: Belinda Jiao / Reuters

Мэр Лондона Садик Хан отказал своему киевскому коллеге Виталию Кличко в передаче автомобилей, подлежащих утилизации в рамках программы ULEZ (Ultra Low Emission Zone), сообщает The Telegraph со ссылкой на письмо лондонского главы мэру Киева.

ULEZ предполагает создание зоны сверхнизких выбросов в Лондоне. По этой программе лондонцы могут претендовать на единовременную выплату в размере £2 тыс., если они утилизируют машину, которая не соответствует налогу на загрязнение окружающей среды (большинство дизельных автомобилей, зарегистрированных до сентября 2015 года, и бензиновые автомобили, зарегистрированные до января 2006 года). В противном случае они должны ежедневно платить £12,5.

Telegraph отмечает, что, как правило, утилизации подлежат внедорожники и пикапы.

По данным газеты, Кличко в сентябре написал Хану с просьбой передать часть автомобилей, подлежащих утилизации в рамках программы, Украине, отметив, что они будет использоваться в «различных целях спасения жизней и транспортировки».

Ответное письмо Хана датировано 12 декабря, пишет газета. В нем говорится, что лондонский мэр не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует «юридическому порогу», который требует, чтобы схема утилизации ULEZ приносила пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точек зрения».

Как отмечает издание, после начала военных действий на Украине британские волонтеры перевозят туда пожертвованные автомобили, которые перекрашиваются в камуфляжные цвета, оснащаются пулеметами или ракетными установками и используются в разных целях — от боевых до эвакуации пострадавших.

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Газета со ссылкой на мартовское исследование RAC (Royal Automobile Club) сообщила, что почти 700 тыс. зарегистрированных в Лондоне машин не соответствуют требованим ULEZ.

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Решение Хана раскритиковала кандидат на пост мэра Лондона от консервативной партии Сьюзан Холл, назвав его «абсурдным». «Лондонцы, которые решили сдать свои автомобили на металлолом, должны иметь свободу самим решать, хотят ли они, чтобы их автомобиль был отправлен в поддержку Украины», — приводит Telegraph ее слова.

По словам близких к Холл источников, в случае ее победы на выборах в мэры Лондона (пройдут в 2025 году), она может попытаться изменить закон, чтобы Киев смог получить подлежащие утилизации машины. Садик Хан (лейборист) занимает пост главы города с 2016 года; в 2021-м его переизбрали на второй срок.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Лондон Садик Хан Киев Виталий Кличко помощь
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