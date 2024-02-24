Лондон передаст Украине подлежащие утилизации автомобили

Мэр Лондона Садик Хан разрешил передать Украине старые автомобили, подлежащие утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам, сообщает The Telegraph со ссылкой на градоначальника.

Речь идет об автомобилях, списанных в рамках программы ULEZ (Ultra Low Emission Zone), которая предполагает создание зоны сверхнизких выбросов в Лондоне. По ней лондонцы могут претендовать на единовременную выплату в размере £2 тыс., если они утилизируют машину, которая не соответствует налогу на загрязнение окружающей среды (большинство дизельных автомобилей, зарегистрированных до сентября 2015 года, и бензиновые автомобили, зарегистрированные до января 2006 года). В противном случае они будут обязаны ежедневно платить £12,5. Telegraph отмечала, что, как правило, утилизации подлежат внедорожники и пикапы.

Хан подтвердил, что поручил компании Transport for London (TfL), которая управляект транспортной системой города, изменить условия ULEZ таким образом, чтобы машины, подлежащие утилизации, можно было отправить на Украину. Как уточняет The Telegraph, горожане, решившие передать автомобиль Киеву, смогут претендовать на стандартную выплату в £2 тыс., предусмотренную ULEZ.

Мэр Лондона допустил, что план реализуют в течение ближайших недель. По словам Хана, передача Украине машин «поможет удовлетворить медицинские и гуманитарные потребности» страны и «убрать старые загрязняющие окружающую среду автомобили с дорог Лондона». Издание пишет, что передать Киеву 50 списанных машин скорой планирует Лондонская служба скорой помощи.

Ранее The Telegraph сообщила, что мэр Киева Виталий Кличко в сентябре 2023 года попросил Хана передать Украине часть автомобилей, подлежащих утилизации в рамках ULEZ. В письме коллеге он подчеркнул, что эти машины будут использоваться в «различных целях спасения жизней и транспортировки».

По данным газеты, Хан отказал Кличко, указав, что инициатива не соответствует «юридическому порогу», требующему, чтобы ULEZ приносила пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точек зрения». Однако британский министр транспорта Марк Харпер опроверг наличие подобных ограничений, сообщила накануне The Telegraph.

В декабре 2023-го газета писала, что Хан поменял позицию относительно передачи машин Украине после критики со стороны консерваторов.