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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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АСВ описало порядок возврата клиентам Qiwi Банка зависших переводов

АСВ: незавершенные переводы системы Contact вернут при ликвидации Qiwi Банка
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Незавершенные переводы платежной системы Contact вернут клиентам в период ликвидации QIWI Банка (КИВИ Банка), сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Contact числится в разделе «исключенные платежные системы» с 22 февраля 2023 года вместе с QIWI Банком, который был ее оператором.

По данным банка, остались неисполненными порядка 17 тыс. переводов на сумму свыше 700 млн руб.

«Денежные средства по незавершенным переводам можно получить во время ликвидации банка в составе третьей очереди кредиторов», — говорится в публикации АСВ. Для этого нужно подать требование кредитора, которое будет включено в реестр.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля 2024 года. Это стало первым отзывом лицензии за полтора года. Кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов.

Регулятор объяснил отзыв лицензии тем, что QIWI нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также проводил высокорисковые операции, в том числе переводил средства криптообменникам.

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Согласно отчетности банка на 1 января 2024 года, страховая ответственность АСВ предварительно составляла 4,6 млрд руб. Агентство сообщило 1 марта, что за два дня выплатило 1,4 тыс. вкладчиков КИВИ Банка порядка 880,3 млн руб.

АСВ описало порядок возврата клиентам Qiwi Банка зависших переводов
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Qiwi АСВ CONTACT
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