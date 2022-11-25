78-летний актер из «Игры в кальмара» О Ён Су обвинен в домогательстве

78-летнего актера из «Игры в кальмара» О Ён Су обвинили в домогательстве

О Ён Су (Фото: Netflix)

78-летнему актеру из «Игры в кальмара» О Ён Су предъявили обвинение в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство KoreaJoongAngDaily со ссылкой на прокуратуру.

По версии прокуратуры, в середине 2017 года О Ён Су ненадлежащим образом прикасался к телу женщины. Предполагаемая жертва сексуального домогательства обратилась в полицию в декабре 2021 года, однако дело вскоре было закрыто без предъявления каких-либо обвинений актеру.

Позже по просьбе потерпевшей рассмотрение дела было возобновлено, и прокуратура выдвинула обвинение в отношении 78-летнего актера. Сообщается, что актер отрицает домогательства.

Актер утверждает, что в 2017 году он «взял женщину за руку, чтобы показать дорогу вокруг озера», сообщает агентство со ссылкой на корейский канал JTBC. О Ён Су также уточнил, что его извинения, принесенные женщине в прошлом году, не были признанием вины.

О Ён Су стал известен благодаря роли старика О Иль Нама, участника состязаний под номером 001 в сериале «Игра в кальмара». В 2022 году он получил «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за роль в этом сериале. Ранее О Ён Су был известен преимущественно по работам в театре, сообщает KoreaJoongAngDaily.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на стриминговой платформе Netflix в середине сентября 2021 года. Менее чем за месяц после премьеры сериала его посмотрели 111 млн человек. «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix.