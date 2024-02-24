При обстреле Донецка погиб один человек
В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб один человек, еще один пострадал, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«Погиб мужчина 1973 г.р., ранения получила женщина 1955 г.р.», — написал он.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили по Ворошиловскому району Донецка два снаряда калибром 155 мм. Кроме того, по данным представительства, ВСУ сбросили с беспилотника бомбу на поселок Зайцево под Горловкой и обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами калибра 155 мм.
Накануне под обстрел попали Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщил Кулемзин. По его словам, в частном доме в Петровском районе повреждены кровля, перекрытия, стены, окна и двери.
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