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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Донецка погиб один человек

Один человек погиб в результате обстрела Ворошиловского района Донецка
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Военная операция на Украине
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram
Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб один человек, еще один пострадал, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«Погиб мужчина 1973 г.р., ранения получила женщина 1955 г.р.», — написал он. 

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили по Ворошиловскому району Донецка два снаряда калибром 155 мм. Кроме того, по данным представительства, ВСУ сбросили с беспилотника бомбу на поселок Зайцево под Горловкой и обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами калибра 155 мм.

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Накануне под обстрел попали Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщил Кулемзин. По его словам, в частном доме в Петровском районе повреждены кровля, перекрытия, стены, окна и двери.

При обстреле Донецка погиб один человек
При обстреле Донецка погиб один человек

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Донецк обстрел погибшие раненые
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