Один человек погиб в результате обстрела Ворошиловского района Донецка

При обстреле Донецка погиб один человек

Фото: kulemzin_donetsk / Telegram

В результате обстрела Ворошиловского района Донецка погиб один человек, еще один пострадал, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«Погиб мужчина 1973 г.р., ранения получила женщина 1955 г.р.», — написал он.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские военные выпустили по Ворошиловскому району Донецка два снаряда калибром 155 мм. Кроме того, по данным представительства, ВСУ сбросили с беспилотника бомбу на поселок Зайцево под Горловкой и обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами калибра 155 мм.

Накануне под обстрел попали Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщил Кулемзин. По его словам, в частном доме в Петровском районе повреждены кровля, перекрытия, стены, окна и двери.