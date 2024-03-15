Сенатор Круз: США столкнулись с самой большой угрозой терактов с 2001 года

Американский сенатор заявил о самой большой угрозе терактов с 11 сентября

Тед Круз (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США столкнулись с самой большой угрозой терактов с 2001 года из-за миграционного кризиса, заявил американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) в интервью Fox News.

«Террористическая угроза для этой страны огромна. Она выше, чем в любое время с 11 сентября 2001 года», — сказал он.

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета: два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один — в Пентагон, последний — рухнул вблизи города Шанксвилл при попытке пассажиров обезвредить захвативших его террористов. Жертвами терактов стали почти 3 тыс. человек.

По словам Круза, американский президент Джо Байден «отказывается делать что-либо» для защиты южной границы. «Это вторжение, и это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам», — подчеркнул он.

В последние месяцы обострился конфликт между администрацией США и властями штата Техас, которые принимали не согласованные с Вашингтоном меры, чтобы бороться с наплывом мигрантов.

В частности, на пограничной реке Рио-Гранде местные установили колючую проволоку и буи. Верховный суд США разрешил правительству демонтировать эти ограждения, но в штате не стали подчиняться этому решению.

Представители администрации президента и двухпартийная группа сенаторов ведут переговоры по поводу мер для разрешения кризиса, сообщил Байден в конце января 2024 года.