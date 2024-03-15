Макрон фразой «ничего личного» высказался об отсутствии диалога с Путиным

Макрон заявил, что не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в отсутствии у него диалога с российским коллегой Владимиром Путиным нет личных причин.

«Здесь нет ничего личного, и я не хочу делать это личным. В этом нет никакого смысла. Мы не в художественной литературе, это не роман или сериал», — сказал Макрон в эфире телеканала France 2 (цитата по TF1 Info).

При этом французский президент подчеркнул, что он является тем лидером, с кем Путин разговаривал больше всех.

С начала российской военной операции на Украине Макрон минимум 14 раз общался с Путиным по телефону. По словам самого президента Франции, он с декабря 2021 года провел «сто часов» разговоров с президентом России. Последний раз главы обоих государств общались по телефону в сентябре 2022 года.

В декабре 2023 года Путин заявил, что Макрон сам прекратил их «добрые отношения», и что диалог с Францией в целом был прекращен по инициативе ее президента. Российская сторона готова возобновить диалог, если интерес к этому проявит Париж, подчеркнул Путин.

Французский лидер ответил, что «не менял номер телефона». Париж, по его словам, готов оказать поддержку, если у Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования на Украине при соблюдении норм международного права.