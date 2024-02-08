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Выборы президента России ,  
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«Ъ» узнал, что президентские выборы в новых регионах пройдут раньше

«Ъ»: выборы президента в новых российских регионах пройдут раньше других
Сюжет
Выборы президента России

Перед трехдневными выборами президента в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдет досрочное голосование, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к руководству субъектов.

По данным газеты, срок досрочного голосования избиркомы будут определять самостоятельно. Жители новых регионов, а также находящиеся там военнослужащие, медики, строители и другие командированные работники смогут проголосовать на протяжении примерно недели до первого дня выборов.

В Запорожской области областной избирком принял постановление о проведении досрочного голосования, но не публикует его из соображений безопасности. В ведомстве также решили пока не раскрывать сроки голосования. По данным источника «Коммерсанта» документ предусматривает максимально возможный срок, то есть начиная с 25 февраля, но в реальности «досрочка» начнется в начале марта.

«Рабочей датой» начала досрочного голосования в ДНР выбрано 10 марта, но «возможны изменения в соответствии с оперативной обстановкой», прокомментировали ситуацию с выборами в пресс-службе избиркома ДНР. Источник «Коммерсанта», близкий к руководству республики, отметил, что вариантов первого дня досрочного голосования «много» и «окончательного решения нет».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В середине ноября президент Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Они разрешают проведение голосования на территориях, где введено военное положение. ЦИК вправе установить там «особенности подготовки и проведения выборов».

В начале декабря глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что способ проведения голосования в регионах с военным положением будет отличаться от порядка в других субъектах. «Если мы его (решение о проведении выборов президента России на новых территориях. — РБК) примем, тогда уже последующий шаг — будем принимать порядок проведения там выборов. Конечно, он будет отличаться несколько… от голосования [в других субъектах]», — сказала она.

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11 декабря ЦИК заявила, что Минобороны, Федеральная служба безопасности и сама Центральная избирательная комиссия сочли возможным провести президентские выборы в новых регионах.

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