 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков рассказал о состоянии пострадавших после трех дней атак

Белгородский губернатор рассказал о состоянии шести пострадавших после атак
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков во время визита в&nbsp;городскую&nbsp;больницу&nbsp;№2 города Белгорода
Вячеслав Гладков во время визита в городскую больницу №2 города Белгорода (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил жителей, пострадавших за три дня атак и обстрелов региона, и рассказал о состоянии шести человек, находящихся в больнице № 2 в Белгороде.

Во время утреннего обстрела города 14 марта пострадали две женщины. У одной из них — жительницы поселка Разумное, которая во время атаки была на работе — закрытый перелом плечевой кости и ссадина коленного сустава, сообщил Гладков в телеграм-канале. Вторая женщина, ее коллега, получила осколочное ранение задней поверхности грудной клетки, ссадины лобной, височной и скуловой областей. Она находится в состоянии средней степени тяжести, добавил глава региона

Еще одна женщина, по его словам, получила осколочное ранение головы и сотрясение головного мозга при атаке беспилотника на здание мэрии 13 марта.

Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно белгородского чиновника
Политика
Игорь Бородаенко

Трое местных жителей находятся в реанимации, рассказал Гладков. Одну женщину доставили в больницу 13 марта в крайне тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь», — отметил губернатор.

Один мужчина пострадал после обстрела 14 марта, врачи провели ему операцию, и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Второй мужчина получил осколочные ранения брюшной полости после обстрела Шебекино 12 марта, ему тоже сделали операцию, заключил глава региона.

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции на Украине, но последние три дня удары участились. 12 марта региона подвергся массированной атаке беспилотников, также в область пыталась прорваться группа диверсантов. 13 и 14 марта атаки и обстрелы продолжились.

Читайте на РБК Pro
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Оман, Катар, Бахрейн: какие требования предъявляют к бизнесу иностранцев
Как Google искал секрет управления и почему не всем понравился результат

Гладков рассказал о состоянии пострадавших после трех дней атак
Гладков рассказал о состоянии пострадавших после трех дней атак

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков пострадавшие Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков обратился к жителям Белгородской области после атак ВСУ
Политика
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до шести
Политика
Число пострадавших при атаке на мэрию Белгорода выросло до четырех
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 17:04
Для спокойных сборов по утрам: подборка квартир с двумя санузлами РБК и ПИК, 23:55
В Пентагоне опровергли присутствие американских военных на Украине Политика, 23:45
В России началось голосование на выборах президента Политика, 23:21
Гладков рассказал о состоянии пострадавших после трех дней атак Политика, 23:09
Украинская теннисистка обыграла вторую россиянку на крупном турнире в США Спорт, 22:59
Макрон объяснил свою позицию по отправке войск на Украину Политика, 22:50
Медведев призвал «изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице Общество, 22:47
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от встречи с ним Политика, 22:44
В Воронежской области ввели режим опасности атаки дронов Политика, 22:28
Во Франции создадут собственный реестр иноагентов Политика, 22:24
Место Ковальчука в «Интер РАО» займет бывший вице-губернатор Петербурга Бизнес, 22:20
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 22:17
Абаскаль рассказал о пробравшей до мурашек речи Зобнина перед игрой Кубка Спорт, 22:04
Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно белгородского чиновника Политика, 22:03