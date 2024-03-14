Гладков рассказал о состоянии пострадавших после трех дней атак

Вячеслав Гладков во время визита в городскую больницу №2 города Белгорода (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил жителей, пострадавших за три дня атак и обстрелов региона, и рассказал о состоянии шести человек, находящихся в больнице № 2 в Белгороде.

Во время утреннего обстрела города 14 марта пострадали две женщины. У одной из них — жительницы поселка Разумное, которая во время атаки была на работе — закрытый перелом плечевой кости и ссадина коленного сустава, сообщил Гладков в телеграм-канале. Вторая женщина, ее коллега, получила осколочное ранение задней поверхности грудной клетки, ссадины лобной, височной и скуловой областей. Она находится в состоянии средней степени тяжести, добавил глава региона

Еще одна женщина, по его словам, получила осколочное ранение головы и сотрясение головного мозга при атаке беспилотника на здание мэрии 13 марта.

Трое местных жителей находятся в реанимации, рассказал Гладков. Одну женщину доставили в больницу 13 марта в крайне тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь», — отметил губернатор.

Один мужчина пострадал после обстрела 14 марта, врачи провели ему операцию, и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Второй мужчина получил осколочные ранения брюшной полости после обстрела Шебекино 12 марта, ему тоже сделали операцию, заключил глава региона.

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции на Украине, но последние три дня удары участились. 12 марта региона подвергся массированной атаке беспилотников, также в область пыталась прорваться группа диверсантов. 13 и 14 марта атаки и обстрелы продолжились.