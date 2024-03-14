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Военная операция на Украине ,  
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Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно белгородского чиновника

Путин наградил медалью «За отвагу» погибшего на мине белгородского чиновника
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Бородаенко
Игорь Бородаенко (Фото: andreymiskov31 / VK)

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в прошлом году наехал на машине на мину и подорвался.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью «За отвагу» Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области — секретаря Совета безопасности (посмертно)», — говорится в указе.

В декабре 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко, подорвавшийся на мине, скончался в больнице.

Гладков сообщил об 11 сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях
Политика
Фото:Мария Лисицына / РБК

До того губернатор написал, что в районе хутора Высокий произошел подрыв на мине автомобиля с мирными жителями. Личности пострадавших Гладков сначала не раскрыл, лишь сказав, что одному из них потребовалась частичная ампутация ног, а двое других получили сотрясение мозга.

Позже губернатор региона уточнил, что в результате инцидента пострадала глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Третьим пострадавшим был водитель Нуриддин Агалиев.

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Владимир Путин награда медаль «За отвагу» Белгородская область
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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