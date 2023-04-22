Маск назвал сроки нового испытания ракеты Starship после неудачного пуска

SpaceX сможет провести новый запуск ракеты-носителя Starship, которая во время первой попытки взорвалась через четыре минуты после старта, через один-два месяца, заявил американский бизнесмен и глава компании Илон Маск в Twitter.

«Кажется, что мы будем готовы снова провести запуск [Starship] через один-два месяца», — сказал Маск в ответ одному из пользователей соцсети, который написал, что на ремонт стартовой площадки может уйти до полугода.

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