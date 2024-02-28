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Выборы президента России ,  
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В Латвии сочтут участие в российских выборах поддержкой военной операции

В Латвии приравняют участие в выборах президента России к поддержке конфликта
Сюжет
Выборы президента России
Власти Латвии приравняют участие в выборах президента России в российском посольстве к поддержке военных действий, за что в стране предусмотрена уголовная ответственность, заявила глава латвийского Минюста
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Участие в выборах президента России в российском посольстве следует приравнять к поддержке военных действий, заявила глава Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере в эфире TV3.

Она отметила, что Рига не может препятствовать россиянам, которые хотят попасть в посольство для голосования, поскольку они являются гражданами России, а посольство является ее территорией. Однако Латвия подготовила осуждающую ноту, в которой говорится, что она не будет проводить специальных мер для проведения этих выборов, рассказала Либиня-Эгнере.

«По сути, мы информируем нотой, что снаружи посольства будет обеспечен порядок, но эти люди, которые пойдут туда, также поддерживают войну», — сказала она, напомнив, что в Латвии за поддержку военных действий предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме ноты было решено подготовить единое заявление с министрами иностранных дел других стран Прибалтики, добавила министр. «Мы действовали громко и объявили, что мы думаем об этих выборах», — подчеркнула она.

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Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В них примут участие четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). В случае победы Путина начнется его пятый президентский срок и первый после «обнуления» сроков в результате поправок к Конституции.

За рубежом будут открыты 288 избирательных участков, в том числе в недружественных странах, к которым Москва относит и страны Прибалтики. Участки появятся во всех государствах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения России.

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В начале февраля временных поверенных в делах Эстонии, Латвии и Литвы вызвали в МИД России «в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации» в посольствах в Таллине, Риге и Вильнюсе.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что дипломатам напомнили о необходимости согласно международным нормам «принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств», в случае с выборами это касается и их сотрудников, и избирателей. Если будут появляться препятствия при проведении выборов, это «вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах», предупредили в МИДе.

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