В Госдуму внесли обращение к ООН о 25-й годовщине бомбардировок Югославии

В Госдуму внесли обращение к ООН о 25-й годовщине бомбардировок Югославии

Мост через Дунай в Нови-Сад, Югославия, 4 апреля 1999 г. (Фото: Сергей Величкин / ТАСС)

Депутаты внесли в Госдуму проект обращения к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств, которое приурочено к 25-й годовщине начала бомбардировок Югославии коалицией стран НАТО.

Документ опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента.

В нем говорится, что необходимо дать справедливую оценку «этому грубейшему нарушению норм международного права, которое привело к дестабилизации работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». Кроме того, депутаты выразили озабоченность тем, что Запад по-прежнему пытается представить «акт агрессии против Союзной Республики Югославии как миротворческую операцию». Это ведет к забвению жертв бомбардировок, отметили парламентарии.

«На небольшое суверенное государство в центре Европы были обрушены 2300 крылатых ракет, 14 тыс. бомб», — подчеркнули они.

В Госдуме также напомнили, что в результате воздушных атак погибли более 2 тыс. мирных жителей Югославии, среди которых были и дети.

Военная операция НАТО под названием «Союзная сила» (Operation Allied Force), осуществленная без санкции Совета Безопасности ООН, велась против Союзной Республики Югославии (СРЮ) с 24 марта по 10 июня 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО ежедневно бомбила сербские города. В НАТО причиной операции назвали отказ правительства Югославии от попыток мирного урегулирования конфликта, что не давало возможности остановить этнические чистки и военные преступления.

Российские официальные лица неоднократно осуждали операцию НАТО в Югославии.

Так, одним из самых запоминающихся жестов в карьере бывшего премьер-министра Евгения Примакова стал разворот над Атлантикой. Тогда политик вылетел в Вашингтон для проведения переговоров, однако, узнав о начале бомбардировок, отказался от визита.

В 2019 году министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что операция была начата из-за того, что у США появилось «искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль». По его словам, югославские события были вызваны желанием Вашингтона расширять НАТО на восток — к границам России.