Двухлетняя девочка в Свердловской области отравилась наркотиками

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В городе Полевской Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком. Вещество ребенок нашел в вещах сожителя матери сообщает портал E1.RU со ссылкой на источник.

«Дело находится на контроле у сотрудников ПДН. Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — сообщили изданию в местной полиции.

На плохое самочувствие ребенка обратила внимание мать и вызвала врачей. В больнице ребенку поставили диагноз — судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление, сообщил Mash.

Сожитель мамы ребенка ранее был судим за распространение наркотиков, отмечает телеграм-канал.



Осенью 2023 года двухлетний ребенок отравился метадоном в Красногорске. Вещество в открытом доступе оставил отец девочки.

В январе 2021 года правоохранительные органы Ленинградской области сообщили об отравлении наркотиком годовалого ребенка. По данным СК, ребенок нашел метадон в комнате наркозависимого дяди.