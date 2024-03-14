Двухлетняя девочка в Свердловской области отравилась наркотиками
В городе Полевской Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком. Вещество ребенок нашел в вещах сожителя матери сообщает портал E1.RU со ссылкой на источник.
«Дело находится на контроле у сотрудников ПДН. Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — сообщили изданию в местной полиции.
На плохое самочувствие ребенка обратила внимание мать и вызвала врачей. В больнице ребенку поставили диагноз — судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление, сообщил Mash.
Сожитель мамы ребенка ранее был судим за распространение наркотиков, отмечает телеграм-канал.
Осенью 2023 года двухлетний ребенок отравился метадоном в Красногорске. Вещество в открытом доступе оставил отец девочки.
В январе 2021 года правоохранительные органы Ленинградской области сообщили об отравлении наркотиком годовалого ребенка. По данным СК, ребенок нашел метадон в комнате наркозависимого дяди.
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