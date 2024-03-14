 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Двухлетняя девочка в Свердловской области отравилась наркотиками

Двухлетний ребенок в Свердловской области отравился наркотиками
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В городе Полевской Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком. Вещество ребенок нашел в вещах сожителя матери сообщает портал E1.RU со ссылкой на источник.

«Дело находится на контроле у сотрудников ПДН. Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — сообщили изданию в местной полиции.

На плохое самочувствие ребенка обратила внимание мать и вызвала врачей. В больнице ребенку поставили диагноз — судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление, сообщил Mash.

Сожитель мамы ребенка ранее был судим за распространение наркотиков, отмечает телеграм-канал.

В Красногорске двухлетний ребенок отравился метадоном
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Осенью 2023 года двухлетний ребенок отравился метадоном в Красногорске. Вещество в открытом доступе оставил отец девочки.

В январе 2021 года правоохранительные органы Ленинградской области сообщили об отравлении наркотиком годовалого ребенка. По данным СК, ребенок нашел метадон в комнате наркозависимого дяди.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Свердловская область наркотики отравление
Материалы по теме
В Красногорске двухлетний ребенок отравился метадоном
Общество
На Кубани младенец умер от разложенных отцом по дому таблеток от мышей
Общество
В Ленинградской области годовалая девочка отравилась метадоном
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
В Латвии пообещали не наказывать россиян за голосование на выборах Политика, 16:21
«Базис» показал первую импортонезависимую экосистему IT-виртуализации Отрасли, 16:11
Как брак влияет на здоровье и почему холостяки живут меньше Pro, 16:09
Щербакова вслед за Валиевой пропустит весенний тур шоу Тутберидзе Спорт, 16:07
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе Политика, 16:07
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям Росбанка Инвестиции, 16:03
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 16:01
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
СК возбудил уголовное дело после обстрелов Белгородской области Политика, 16:01
Reuters узнал об операции ЦРУ против Си Цзиньпина Политика, 16:00
Двух студентов приговорили за участие в «подпольном штабе» Навального Политика, 15:59
От нутригеномики до жвачки с ксилитом: 6 подходов биохимика к здоровью Pro, 15:55
Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Петербург Политика, 15:54
Вызванного в сборную игрока «Ахмата» отстранили за мат в адрес судей Спорт, 15:48
Гладков обратился к жителям Белгородской области после атак ВСУ Политика, 15:48