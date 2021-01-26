В Ленинградской области годовалая девочка отравилась метадоном

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В Ленинградской области годовалую девочку госпитализировали в больницу с отравлением метадоном, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и области.

Инцидент произошел вечером 24 января в доме на улице Первомайской в селе Никольское Ленинградской области. Мать ребенка рассказала, что девочка почувствовала себя плохо около девяти часов вечера. Полиция проводит проверку по факту отравления.

РБК обратился в пресс-службу комитета по здравоохранению, следственный комитет и уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области.

По факту отравления ребенка областной следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.