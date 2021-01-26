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В Ленинградской области годовалая девочка отравилась метадоном

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Ленинградской области годовалую девочку госпитализировали в больницу с отравлением метадоном, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и области.

Инцидент произошел вечером 24 января в доме на улице Первомайской в селе Никольское Ленинградской области. Мать ребенка рассказала, что девочка почувствовала себя плохо около девяти часов вечера. Полиция проводит проверку по факту отравления.

РБК обратился в пресс-службу комитета по здравоохранению, следственный комитет и уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области.

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По факту отравления ребенка областной следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По данным СК, ребенок зашел в комнату к наркозависимому дяде, когда там никого не было. После этого девочка почувствовала себя плохо, а мать вызвала бригаду скорой помощи, сейчас опасности для жизни ребенка нет, в клинику ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следователи нашли в помещении шприцы и пакет со следами порошкообразного вещества. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято в результате проверки.

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Также проверку по факту отравления ребенка наркотическим веществом начала Тосненская городская прокуратура. По ее итогам будет дана оценка работы органов профилактики.

Метадон — синтетическое вещество, входящее в группу опиатов. Оно обладает обезболивающим эффектом и вызывает сильное привыкание. В случае передозировки вещества высок риск смертельного исхода. Свободный оборот препарата в России запрещен, в США и некоторых европейских странах с одобрения ВОЗ его используют для заместительной терапии при лечении наркозависимости.

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