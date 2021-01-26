В Ленинградской области годовалая девочка отравилась метадоном
В Ленинградской области годовалую девочку госпитализировали в больницу с отравлением метадоном, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и области.
Инцидент произошел вечером 24 января в доме на улице Первомайской в селе Никольское Ленинградской области. Мать ребенка рассказала, что девочка почувствовала себя плохо около девяти часов вечера. Полиция проводит проверку по факту отравления.
РБК обратился в пресс-службу комитета по здравоохранению, следственный комитет и уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области.
По факту отравления ребенка областной следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.