Экс-главу «Ленфильма» потребовали заочно арестовать

Фёдор Щербаков (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Следователи МВД направили в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте бывшего гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, сообщили ТАСС в суде.

Щербакову предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

19 февраля МВД объявило Щербакова в федеральный розыск. Источник РБК сообщил, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие телеграм-канал «Небрехня». Согласно полученным данным, Щербаков считается куратором нескольких телеграм-каналов.

ТАСС со ссылкой на источники утверждает, что экс-глава «Ленфильма» разыскивается в связи с уголовным делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Следователи проверяют возможную причастность Щербакова к преступлению, указало агентство.

Щербаков возглавлял «Ленфильм» с 2020 года. До этого работал на «Первом канале», в «Интерфаксе», аппарате правительства и администрации президента, а также основал медиахолдинг 1MI.

В середине декабря портал Ura.ru сообщил со ссылкой на источники, что Щербаков уехал из России из-за уголовного дела против его знакомого, PR-специалиста Антона Сафонова. По данным источников «Фонтанки», Щербаков проходит по нему как свидетель.

После объявления в розыск на должность главы «Ленфильма» назначили Эдуарда Суворова. По данным «Фонтанки», он последние несколько месяцев числился помощником Щербакова.