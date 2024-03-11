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Экс-главу «Ленфильма» потребовали заочно арестовать

МВД потребовало заочно арестовать экс-главу «Ленфильма» Щербакова
Фёдор Щербаков
Фёдор Щербаков (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Следователи МВД направили в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте бывшего гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, сообщили ТАСС в суде.

Щербакову предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

19 февраля МВД объявило Щербакова в федеральный розыск. Источник РБК сообщил, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие телеграм-канал «Небрехня». Согласно полученным данным, Щербаков считается куратором нескольких телеграм-каналов.

ТАСС со ссылкой на источники утверждает, что экс-глава «Ленфильма» разыскивается в связи с уголовным делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Следователи проверяют возможную причастность Щербакова к преступлению, указало агентство.

МВД объявило в розыск гендиректора «Ленфильма»
Политика
Федор Щербаков

Щербаков возглавлял «Ленфильм» с 2020 года. До этого работал на «Первом канале», в «Интерфаксе», аппарате правительства и администрации президента, а также основал медиахолдинг 1MI.

В середине декабря портал Ura.ru сообщил со ссылкой на источники, что Щербаков уехал из России из-за уголовного дела против его знакомого, PR-специалиста Антона Сафонова. По данным источников «Фонтанки», Щербаков проходит по нему как свидетель.

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После объявления в розыск на должность главы «Ленфильма» назначили Эдуарда Суворова. По данным «Фонтанки», он последние несколько месяцев числился помощником Щербакова.

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Теги
Ленфильм арест вымогательство Ростех
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