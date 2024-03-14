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В Афинах неизвестные подожгли пять школьных автобусов и шесть легковушек

В Афинах неизвестные подожгли 5 школьных автобусов, 6 легковушек и 3 мотоцикла
Фото: Giannis Panagopoulos / Global Look Press
Фото: Giannis Panagopoulos / Global Look Press

Неизвестные подожгли пять школьных автобусов, шесть автомобилей и три мотоцикла в районе Зографос в Афинах. Об этом сообщает издание Protothema.

Автобусы принадлежали частной школе. По словам владельца учебного заведения, около трех часов ночи ему позвонили родители учащихся, проживающих в этом районе, и сообщили, что кто-то поджигает автомобили.

В тушении возгораний участвовали 12 пожарных и четыре единицы техники. Protothema отмечает, что они пытались не допустить распространение огня на соседние здания.

Полиция начала искать поджигателей машин с буквой Z в Екатеринбурге
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

По данным ERT, поджигатели вышли на рассвете из университетского кампуса. На месте происшествия правоохранители обнаружили следы бензина. Как сообщает ERT, подожженные школьные автобусы, легковушки и мотоциклы сгорели полностью. Еще шесть транспортных средств повреждены, пишет Protothema.

В декабре 2023 года суд приговорил жителя Омска к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджоги машин с символом Z. Мужчину признали виновным в совершении теракта, повлекшего значительный имущественный ущерб.

Среди своих мотивов осужденный назвал «устрашение населения Омской области», а также желание повлиять на российскую власть и заставить ее прекратить военную операцию на Украине.

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Теги
Афины школьный автобус легковые автомобили мотоциклы поджог Греция
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