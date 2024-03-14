В Афинах неизвестные подожгли пять школьных автобусов и шесть легковушек

Фото: Giannis Panagopoulos / Global Look Press

Неизвестные подожгли пять школьных автобусов, шесть автомобилей и три мотоцикла в районе Зографос в Афинах. Об этом сообщает издание Protothema.

Автобусы принадлежали частной школе. По словам владельца учебного заведения, около трех часов ночи ему позвонили родители учащихся, проживающих в этом районе, и сообщили, что кто-то поджигает автомобили.

В тушении возгораний участвовали 12 пожарных и четыре единицы техники. Protothema отмечает, что они пытались не допустить распространение огня на соседние здания.

По данным ERT, поджигатели вышли на рассвете из университетского кампуса. На месте происшествия правоохранители обнаружили следы бензина. Как сообщает ERT, подожженные школьные автобусы, легковушки и мотоциклы сгорели полностью. Еще шесть транспортных средств повреждены, пишет Protothema.

В декабре 2023 года суд приговорил жителя Омска к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджоги машин с символом Z. Мужчину признали виновным в совершении теракта, повлекшего значительный имущественный ущерб.

Среди своих мотивов осужденный назвал «устрашение населения Омской области», а также желание повлиять на российскую власть и заставить ее прекратить военную операцию на Украине.