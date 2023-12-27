Жителя Омска приговорили к 15 годам колонии за поджоги машин с Z-символикой

Жителя Омска приговорили к 15 годам за поджоги машин с символом Z

Фото: chp55 / VK

Суд приговорил жителя Омска к 15 годам за поджоги машин с Z-символикой, первые пять лет срока он проведет в тюрьме, оставшиеся десять — в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ФСБ.

«1-м Восточным окружным военным судом в ходе выездного заседания в Омске вынесен приговор по уголовному делу, расследованному следственным подразделением УФСБ России по Омской области в отношении жителя Омска Смольянинова А.В.», — говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в РБК.

Смольянинова осудили по двум частям 1 и 2 статьи 205 Уголовного кодекса — террористический акт. Он был признан виновным в совершении устрашающих население поджогов, повлекших причинение значительного имущественного ущерба. Максимальное наказание за эти преступления — 20 лет лишения свободы.

По информации ФСБ, в ноябре 2022 года мужчина поджег несколько автомобилей с Z-символикой. При попытке устроить очередной поджог он был задержан сотрудниками спецслужбы и полиции.

Среди своих мотивов осужденный назвал «устрашение населения Омской области», а также желание повлиять на российскую власть и заставить ее прекратить военную операцию на Украине.

26 декабря суд приговорил 30-летнего жителя Ивановской области к шести годам лишения свободы по обвинению в подготовке к поджогу военкомата. Он был задержан после того, как определил комиссариат, который должен был стать его целью, и нашел сообщников.