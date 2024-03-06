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Экс-курсанта военного училища приговорили к 12 годам за шпионаж

Бывшего курсанта военного училища осудила на 12 лет за госизмену
По версии обвинения, Владислав Бояршинов во время учебы в командном училище собирал разведданные, которые могли быть использованы для подрыва безопасности России. Он признал вину

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима россиянина Владислава Бояршинова, которого признали виновным в госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК), сообщили ТАСС в инстанции.

Дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку материалы содержат гриф «совершенно секретно», приговор пока не вступил в силу. Мужчина признал вину.

Собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Бояршинову вменили сбор разведывательных данных, которые могли быть использованы против безопасности России, других подробностей он не уточнил.

Жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии за госизмену
Политика

Как пишет агентство, на момент совершения преступления Бояршинов был курсантом одного из командных училищ. Телеграм-канал «Осторожно, новости» передавал, что его полный тезка учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и в статусе курсанта участвовал в параде Победы на Красной площади. По данным ТАСС, на момент оглашения приговора Бояршинов был отчислен «по нереабилитирующим основаниям».

С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года российские власти регулярно сообщают о возбуждении дел о госизмене и вынесении приговоров по этой статье. В начале марта жителю Челябинской области назначили 13 лет колонии строгого режима; по версии ФСБ, мужчина вел среди жителей региона, подлежащих мобилизации, «пропаганду добровольной сдачи в плен Вооруженным силам Украины», и передавал данные украинским спецслужбам.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
госизмена шпионаж приговор курсант
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