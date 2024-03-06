Экс-курсанта военного училища приговорили к 12 годам за шпионаж
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима россиянина Владислава Бояршинова, которого признали виновным в госизмене в форме шпионажа (ст. 275 УК), сообщили ТАСС в инстанции.
Дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку материалы содержат гриф «совершенно секретно», приговор пока не вступил в силу. Мужчина признал вину.
Собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Бояршинову вменили сбор разведывательных данных, которые могли быть использованы против безопасности России, других подробностей он не уточнил.
Как пишет агентство, на момент совершения преступления Бояршинов был курсантом одного из командных училищ. Телеграм-канал «Осторожно, новости» передавал, что его полный тезка учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и в статусе курсанта участвовал в параде Победы на Красной площади. По данным ТАСС, на момент оглашения приговора Бояршинов был отчислен «по нереабилитирующим основаниям».
С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года российские власти регулярно сообщают о возбуждении дел о госизмене и вынесении приговоров по этой статье. В начале марта жителю Челябинской области назначили 13 лет колонии строгого режима; по версии ФСБ, мужчина вел среди жителей региона, подлежащих мобилизации, «пропаганду добровольной сдачи в плен Вооруженным силам Украины», и передавал данные украинским спецслужбам.
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