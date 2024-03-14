Французские сенаторы проголосовали за продолжение помощи Украине

Члены Сената Франции выступили в поддержку продолжения оказания помощи Украине, передает Public Sénat.

Инициативу поддержали 293 сенатора, против выступили 22, еще 11 воздержались. Накануне соглашение поддержали депутаты: 372 проголосовали за, 99 — против.

Франция 16 февраля заключила с Украиной договор о гарантиях безопасности на 10 лет. Он подразумевает до €3 млрд помощи в 2024 году. За исключением сумм поддержки, соглашение аналогично тем, что Киев подписал с Лондоном и Берлином.

Москва осуждает помощь Украине — как финансовую, так и военную. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.