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Политика ,  
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В Каталонии весной пройдут досрочные парламентские выборы

Глава Каталонии объявил о досрочных парламентских выборах 12 мая

Досрочные парламентские выборы в Каталонии пройдут 12 мая, заявил глава правительства региона Пере Арагонес, передает El País. Изначально они были запланированы на 2025 год.

Решение Арагонеса обусловлено тем, что парламент региона не одобрил проект бюджета, предложенный правительством. Он заявил, что «берет на себя ответственность» ситуацию.

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Каталония провела референдум о независимости региона от Испании в 2017 году, объяснив это политикой Мадрида, который им не предоставляет достаточно автономии. Более 90% каталонцев поддержали провозглашение независимости.  Власти Испании признали голосование незаконным. В 2019 году над лидерами каталонских сепаратистов состоялся суд.

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Теги
Каталония Испания досрочные выборы
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