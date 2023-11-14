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Политика ,  
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В испанский парламент внесли проект об амнистии каталонских сепаратистов

В парламент Испании внесли проект об амнистии каталонских сепаратистов

В нижней палате парламента Испании зарегистрировали законопроект об амнистии каталонских сепаратистов, передает El Pais.

Свыше 300 сторонников независимости Каталонии могут подпасть под будущий закон об амнистии. Норма предполагает отмену уголовной, административной и финансовой ответственности в отношении тех, кто совершил преступления, связанные с каталонским сепаратизмом.

Под действие закона также попадает Карлес Пучдемон, лидер движения за независимость, скрывающийся от испанского правосудия за свою роль в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 года.

В тексте закона объясняется, что ответственные за эти преступления должны быть помилованы «в общих интересах», чтобы «гарантировать сосуществование в рамках верховенства закона», а также «создать контекст экономической стабильности и социального и культурного прогресса, и служить основой для преодоления политического конфликта».

Рассмотрение законопроекта пройдет на фоне попытки исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес добиться нового четырехлетнего срока на голосовании в парламенте, передает Reuters. Он достиг договоренности о поддержке депутатов от партий, которые выступают за отделение Каталонии: за Санчеса проголосуют в обмен на закон об амнистии, сообщает агентство. Ожидается, что его кандидатура на пост премьер-министра наберет 179 голосов за и 171 против.

В Испании на фоне возможной амнистии участникам движения за независимость Каталонии проходят многотысячные протесты.

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