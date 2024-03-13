В Москве пообещали дать ответ на высылку российских дипломатов из Вены

Здание посольства России в Австрии (Фото: austria.mid.ru)

Россия даст «решительный ответ» на высылку двух своих дипломатов из Австрии, сообщила пресс-служба дипмиссии.

«Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически неприемлем», — отметили в посольстве. В пресс-службе добавили, что решительный ответ Москвы «не может вызывать никаких сомнений», а ответственность за «дальнейшую деградацию двусторонних отношений полностью ложится на Вену».

В МИД Австрии заявили, что оба дипломата совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». В соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях Министерство иностранных дел объявило этих двоих нежелательными лицами — персонами нон грата. Российские дипломаты должны покинуть территорию страны до 19 марта.

В последний раз Австрия выслала российских дипломатов в феврале 2023 года, тогда Вена объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Двоих Австрия также обвинила в действиях, несовместимых с их статусом, еще двое были сотрудниками представительства при международных организациях в Вене. По мнению ведомства, они совершили «действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире».