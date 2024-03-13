Миллиардер ответил на иск АСВ о взыскании убытков

Турлов после иска АСВ: я никогда не был вовлечен в сделки с банком «Ассоциация»

АСВ подало в суд иск о взыскании убытков с лиц, участвовавших в выводе активов из банка «Ассоциация». Турлов проходит по нему ответчиком. Он заявил РБК, что узнал об иске из публикаций СМИ и никак не связан с банком

Тимур Турлов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Миллиардер, председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов заявил РБК, что никогда не был вовлечен в дела банка «Ассоциация», после того как Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из кредитной организации. Турлов указан ответчиком по иску.

«Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ», — отметил Турлов. Он добавил, что «никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени».

«Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации», — отметил Турлов. Он предположил, что речь в иске идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из его компаний. По словам миллиардера, юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском.

12 марта Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования АСВ. В агентстве подчеркнули, что вывод активов из банка стал основанием для предъявления требований. По факту хищения средств из «Ассоциации» возбуждено уголовное дело.

По оценке Forbes, в 2022 году Турлов занимал 36-е место среди российских миллиардеров с состоянием $2,4 млрд. В июне 2022 года стало известно, что он отказался от гражданства России, чтобы стать гражданином Казахстана. Ему также пришлось отказаться от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис, так как Казахстан не допускает наличия второго гражданства.

Банк России отозвал у «Ассоциации» лицензию в июле 2019 года. Нижегородский банк признал тогда отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в нем. В ходе проверки оказалось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд руб., то есть сумма в два раза превысила величину его собственных средств.