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На Пхукете обнаружили убитого россиянина в доме, где выращивали марихуану

Полиция Пхукета обнаружила убитого россиянина в доме, где выращивали марихуану
Пхукет,&nbsp;Таиланд
Пхукет, Таиланд (Фото: Marc Schmerbeck / imagebroker.com / Global Look Press)

На острове Пхукет полицейские нашли тело убитого россиянина в арендованном доме, где выращивали марихуану, сообщает газета Bangkok Post.

Тело Артура Мхитаряна нашли со множеством ножевых ран в закрытом здании, которое полиции пришлось взломать. Подруга убитого сообщила, что он исчез на арендованной машине за два дня до происшествия, поэтому она пошла в фирму по прокату и попросила отследить местонахождение машины. Ее нашли перед двухэтажным домом, в котором и обнаружили тело. В доме, как оказалось, выращивали марихуану.

По словам детективов, местная жительница арендовала здание для своего молодого человека-иностранца, в итоге его превратили в ферму по выращиванию каннабиса. Соседи признались, что другие иностранцы часто посещали его, чтобы купить наркотик.

Сейчас полиция занята поисками другого иностранца, въехавшего в страну в те же даты, что и Мхитарян.

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В конце декабря 2023 года на Пхукете задержали 18-летнего россиянина, которого подозревают в попытке убийства своей матери. Когда полицейские прибыли на место преступления и зашли в дом, то обнаружили на полу кухонный нож и следы крови. Пострадавшей оказалась 46-летняя гражданка России, у которой была рана на шее. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сына дома не было, его удалось задержать позже.

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Теги
марихуана Пхукет Таиланд
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