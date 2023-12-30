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Общество ,  
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В Таиланде задержали 18-летнего россиянина за покушение на мать

Полиция Таиланда задержали 18-летнего россиянина за попытку убить свою мать

Полиция Таиланда задержала на Пхукете 18-летнего россиянина, которого подозревают в попытке убийства своей матери, сообщает тайская газета Daily News.

Сообщение о нападении на иностранного гражданина поступило в тайскую полицию вечером 29 декабря. Когда полицейские и следователи прибыли на место преступления и зашли в дом, то обнаружили на полу кухонный нож и следы крови. Пострадавшей оказалась 46-летняя гражданка России, у которой была рана на шее. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.и

Сотрудники полиции подозревают в покушении на россиянку ее 18-летнего сына, однако в доме его не было, так как после произошедшего он сел в машину и уехал. В итоге молодого человека удалось задержать. Перед предъявлением обвинений его собираются отправить на психиатрическую экспертизу.

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В июне 2023 года полиция Таиланда задержала гражданина Казахстана, которого заподозрили в покушении на жизнь россиянина на Пхукете. Мужчина был задержан в аэропорту Пхукета, когда направлялся в Москву.

Пострадавшим является 44-летний Дмитрий Алейников, писал портал Thaiger. По словам генконсула России Владимира Соснова, россиянина пытались застрелить в машине. Когда он был на стоянке, проезжавший мимо мотоциклист открыл огонь и четыре раза выстрелил в него, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Тайская полиция предполагала, что это была попытка заказного убийства.

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