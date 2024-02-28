Бастрыкин напомнил уехавшим артистам об ответственности за дискредитацию

Александр Бастрыкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Уехавшие из России представители шоу-бизнеса и артисты, занимающиеся дискредитацией российских военных из-за рубежа, ответят по закону, если вернутся на родину, заявил ТАСС председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, позиция знаменитостей, уехавших за границу, связана с желанием «угодить политике тех стран, где они пребывают». «Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», — подчеркнул Бастрыкин.

Он отметил, что такие артисты «отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан».

После начала военной операции на Украине ряд артистов, актеров, певцов и других представителей шоу-бизнеса выступили против действий России.