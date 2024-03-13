В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

13 марта в окрестностях Курска также дважды объявляли ракетную опасность. Сначала этот режим был введен около 4:20 мск, после опасность объявили около 13:30 мск.

Позднее администрация региона сообщила, что теперь в области в случае атаки беспилотников будут использовать отдельный тип оповещения. До этого и в случае ракетной опасности, и при атаке дронов действовал один сигнал.

В отличие от режима ракетной опасности, при угрозе атаки беспилотников «дополнительные ограничения на территории области вводиться не будут», уточнили в администрации.

При таком режиме в регионе будут включать систему звукового оповещения. Также жителям Курской области пообещали круглосуточно присылать СМС-сообщения и push-уведомления об опасности атаки дронов и объявлять об этом по телевидению.