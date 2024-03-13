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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате еще двух дронов в Белгородской области

Минобороны: ПВО перехватила над Белгородской областью еще два дрона ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, дроны перехватили около 15:30 мск.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что дроны самолетного типа были уничтожены в районе сел Ближнее и Головино. По его словам, никто не пострадал.

Обломки одного дрона повредили крышу частного жилого дома, при падении второго загорелся утеплитель на кровле.

Одна из самых масштабных атак беспилотников на российские регионы продолжается второй день.

За ночь и первую половину дня 13 марта Минобороны России отчиталось об уничтожении более 70 беспилотников в семи российских регионах — Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.

В Минобороны сообщили о перехвате еще одного дрона в Белгородской области
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Учитывая последнюю атаку, над Белгородской областью за день сбили в общей сложности 17 дронов.

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Минобороны сообщило о перехвате еще двух дронов в Белгородской области
Минобороны сообщило о перехвате еще двух дронов в Белгородской области

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Теги
Минобороны беспилотники Белгородская область ПВО ВСУ
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