Минобороны: ПВО перехватила над Белгородской областью еще два дрона ВСУ

Минобороны сообщило о перехвате еще двух дронов в Белгородской области

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, дроны перехватили около 15:30 мск.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что дроны самолетного типа были уничтожены в районе сел Ближнее и Головино. По его словам, никто не пострадал.

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Обломки одного дрона повредили крышу частного жилого дома, при падении второго загорелся утеплитель на кровле.

Одна из самых масштабных атак беспилотников на российские регионы продолжается второй день.

За ночь и первую половину дня 13 марта Минобороны России отчиталось об уничтожении более 70 беспилотников в семи российских регионах — Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.

Учитывая последнюю атаку, над Белгородской областью за день сбили в общей сложности 17 дронов.