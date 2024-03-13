В Молдавии проверят политиков, посетивших фестиваль молодежи в Сочи

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Политики Молдавии из автономного региона Гагаузия, посетившие Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, пройдут на родине проверку на предмет нарушения законов и могут быть привлечены к уголовной ответственности, заявил премьер республики Дорин Речан. Об этом сообщила молдавская газета Ziarul de Gardă.

Речан прокомментировал визит главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в Россию. По его словам, политики из делегации Гуцул могли получить в России инструкции по дестабилизации ситуации в Молдавии.

«Мы продолжим выявлять тех людей, которые подрывают строй республики. Люди, которые работают против государства, будут привлечены к ответственности», — сказал премьер.

Власти Гагаузской автономии Речан назвал «преступной группировкой».

В начале марта глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла с визитом в Россию. Гуцул провела встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях фестиваля молодежи в Сочи.

Во время беседы Гуцул заявила, что Кишинев нарушает законные права автономии, а также «провоцирует нестабильность и дестабилизацию» по всей стране. Российский президент пообещал оказать поддержку региону.

12 марта Гуцул сообщила, что Кишинев оказывает давление на власти автономии. Глава региона заявила, что молдавские власти ищут способы «наказать» ее за встречу с Путиным.