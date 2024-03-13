 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Молдавии проверят политиков, посетивших фестиваль молодежи в Сочи

В Молдавии проверят политиков, посетивших фестиваль молодежи в Сочи
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Политики Молдавии из автономного региона Гагаузия, посетившие Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, пройдут на родине проверку на предмет нарушения законов и могут быть привлечены к уголовной ответственности, заявил премьер республики Дорин Речан. Об этом сообщила молдавская газета Ziarul de Gardă.

Речан прокомментировал визит главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в Россию. По его словам, политики из делегации Гуцул могли получить в России инструкции по дестабилизации ситуации в Молдавии.

«Мы продолжим выявлять тех людей, которые подрывают строй республики. Люди, которые работают против государства, будут привлечены к ответственности», — сказал премьер.

Власти Гагаузской автономии Речан назвал «преступной группировкой».

Глава Гагаузии обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии
Политика
Владимир Путин и Евгения Гуцул

В начале марта глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла с визитом в Россию. Гуцул провела встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях фестиваля молодежи в Сочи.

Во время беседы Гуцул заявила, что Кишинев нарушает законные права автономии, а также «провоцирует нестабильность и дестабилизацию» по всей стране. Российский президент пообещал оказать поддержку региону.

Читайте на РБК Pro
Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст
Фирма понесла большой ущерб из-за действий работников. Как его взыскать
Дофаминовая петля: почему люди так любят Reels и как это использовать
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company

12 марта Гуцул сообщила, что Кишинев оказывает давление на власти автономии. Глава региона заявила, что молдавские власти ищут способы «наказать» ее за встречу с Путиным.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Молдавия Сочи фестиваль Гагаузия
Материалы по теме
В Гагаузии рассказали о переговорах с Россией о поставках газа со скидкой
Экономика
Глава Гагаузии сообщила о попытках «наказать» ее за встречу с Путиным
Политика
Башкан Гагаузии заявила, что желает дружбы с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 16:42
«Ахмат» выбил аутсайдера Первой лиги из Кубка России Спорт, 17:27
В двух регионах объявили об угрозе атаки дронов Политика, 17:20
Польские фермеры на время откроют один КПП для украинских грузовиков Политика, 17:16
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 17:14
В Дании женщин будут призывать в армию для гендерного равенства Политика, 17:13
Министры из коалиции Шольца не согласились с отказом передать Taurus Политика, 17:08
В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник Политика, 17:04
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Мосгорсуд вынес приговоры членам банды Леснякова Общество, 16:54
АСВ потребовало взыскать убытки с миллиардера Тимура Турлова Бизнес, 16:51
В Молдавии проверят политиков, посетивших фестиваль молодежи в Сочи Политика, 16:49
Петр Фрадков — о том, почему офлайн-общение станет привилегией Пресс-релиз, 16:48
В Пекине прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия Политика, 16:46
Аршавин оценил решение клуба Галицкого уволить тренера Спорт, 16:43
Что будет с курсом ETH после обновления Dencun. Прогнозы аналитиков Крипто, 16:39