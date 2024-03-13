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РЖД ввели специальную скидку для поездки в купе с детьми

РЖД: пассажиры с детьми могут приобретать билеты в купе со скидкой 15%
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пассажиры с детьми смогут путешествовать в купейных вагонах РЖД со скидкой 15%, сообщил глава компании Олег Белозеров, выступая на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, скидку предоставят в рамках акции «Путешествуй с детьми», запущенной в связи с Годом семьи.

«Будет предложена скидка 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет», — пояснил Белозеров.

Для участия в акции необходимо в одном заказе до четырех билетов оформить проездные документы на ребенка до 18 лет и его сопровождающих. 

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Фото:Дмитрий Цыренщик для РБК

Новый тариф будет действовать при покупке билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся в весенний и осенне-зимний периоды.

Летом пассажиры с детьми смогут воспользоваться круглогодичным тарифным планом «Большая семья», который дает скидку 15% на проезд в купе семьям с тремя и более детьми, а также планом «Счастливые каникулы», предоставляющим скидку детям от десяти до 17 лет в размере 50% на проезд в плацкартных, общих и купейных двухэтажных вагонах.

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В ноябре 2023 года Путин указом объявил 2024 год в стране Годом семьи. Документ разработали в целях «популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

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Теги
Олег Белозеров РЖД скидка Семья Дети
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