В РЖД решили добавить в «Сапсаны» купе со спальными местами

В РЖД решили добавить в «Сапсаны» купе со спальными местами

Фото: Дмитрий Цыренщик для РБК

РЖД планируют добавить купе со спальными местами в «Сапсанах», рассказал в интервью «РИА Новости» начальник дирекции скоростного сообщения компании Антон Петров.

«Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда», — сказал Петров. Он уточнил, что планируется разместить в каждом поезде по два лежачих места.

Петров добавил, что сейчас есть четыре «Сапсана», в которых по два места купе.

В 2022 году Siemens объявила о выходе из совместных предприятий с РЖД. Портал «Немосква» со ссылкой на «собеседника, который знает ситуацию изнутри» предупредил о дефиците деталей к «Сапсанам» и «Ласточкам», который может возникнуть через пять лет.

В РЖД заверили, что обеспечили поставки нужных комплектующих и наладили локализацию. В компании подчеркнули, что в России развернут выпуск деталей для недопущения дефицита в будущем.