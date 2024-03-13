Суд в Санкт-Петербурге отказался разводить двух женщин

Суд в Санкт-Петербурге отказался разводить пару, вступившую в брак за границей

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Мировой судья Санкт-Петербурга отказался разводить двух женщин, заключивших брак в 2017 году в Копенгагене, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Из материалов дела следует, что Екатерина и Елизавета решили развестись после шести лет брака. В феврале 2023 года они прекратили отношения, совместных детей у них нет, как и спора о разделе совместно нажитого имущества. Одна из девушек не хотела разводиться, поэтому вторая подала в суд.

Судья изучил дело и заявил, что регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольного брачного союза между мужчиной и женщиной.

Поскольку в союзе мужчины не было, а нормы иностранного семейного права не применяются, если противоречат «основам правопорядка» России, женщинам отказали в принятии заявления на развод. Лебедева рекомендовала им отправиться в Копенгаген.

В России невозможна регистрация однополых браков, поскольку, как говорится в Конституции, брак — союз между мужчиной и женщиной.

В конце 2022 года в России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста, а в 2023 году признали экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ».