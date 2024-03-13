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Политика ,  
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Грету Тунберг задержали во время протеста у парламента Швеции

Грету Тунберг задержали за блокирование входа в парламент Швеции
Задержание Греты Тунберг&nbsp;у здания парламента Швеции
Задержание Греты Тунберг у здания парламента Швеции (Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / Reuters)

В Стокгольме полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг во время акции против последствий изменения климата у здания риксдага (однопалатного парламента) Швеции, сообщает Reuters.

Тунберг с группой активистов блокировала вход в парламент. Сотрудники правоохранительных органов насильно остановили акцию, ее участников увезли в полицейском фургоне.

С начала недели, 11 марта, Грета Тунберг и другие экоактивисты блокируют главные входы в парламент Швеции в рамках «сидячей акции» против изменения климата и «политического бездействия».

«Мы — группа молодых людей, которая блокирует входы в шведский парламент, риксдаг, в знак протеста против продолжающегося истребления наших систем жизнеобеспечения и людей, которые уже гибнут в результате климатического кризиса», — заявила Тунберг.

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Политика
Грета Тунберг

По данным Reuters, изначально полицейские не вмешивались в акцию протеста, однако во вторник утром разогнали активистов. В полиции Стокгольма пояснили, что участники акции имели право на демонстрацию перед зданием риксдага, однако не должны были блокировать вход.

Грета Тунберг стала одной из самых знаменитых экоактивисток после того, как в 2018 году впервые вышла к зданию шведского риксдага с самодельным плакатом с надписью Skolstrejk For Klimatet («Школьная забастовка за климат»). Несколько недель Тунберг вместо посещения школы приходила к парламенту. Так она пыталась добиться от властей принимать больше мер по борьбе с изменениями климата.

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Тунберг не раз задерживали во время экологических акций протестов. Летом 2023 года активистку оштрафовали за неповиновение полиции во время демонстрации в городе Мальмё в Швеции.

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Теги
Грета Тунберг протест изменение климата Экология Швеция парламент
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