 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На протестной акции в Лондоне задержали Грету Тунберг

Fossil Free London: на протестной акции в Лондоне задержали Грету Тунберг
Грета Тунберг
Грета Тунберг (Фото: Toby Melville / Reuters)

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг задержана полицией в ходе протестной акции в Лондоне. Об этом сообщает эко-движение Fossil Free London в соцсети X (бывший Twitter).

На фотографии, опубликованной в соцсети, два сотрудника полиции схватили Тунберг за руки. На активистке виден значок с надписью «долой нефтяные деньги».

Позже в организации уточнили, что Тунберг задержали, поскольку она вместе со сподвижниками заблокировала вход на конференцию Energy Intelligence, собирающую представителей крупнейших нефтегазовых компаний. Мероприятие проходит в отеле InterContinental London Park Lane, возле которого и была задержана Тунберг.

В июле Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции во время демонстрации в городе Мальмё в Швеции. Поводом для возбуждения дела стала акция группы «Верни будущее». Экоактивисты в знак протеста против использования ископаемого топлива перекрыли дорогу для грузовиков, перевозящих нефтепродукты. Сумма штрафа составила 1,5 тыс. шведских крон (около $144).

Теги
Лондон Грета Тунберг Экология Великобритания протесты
Материалы по теме
Грету Тунберг оштрафовали на $144 за неповиновение полиции
Общество
Грету Тунберг вызвали в суд по статье на шесть месяцев тюрьмы
Политика
Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 16:08
Российский фигурист пропустит сезон из-за перелома ноги Спорт, 19:04
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 19:03
«Вашингтон» Овечкина впервые за 14 лет не собрал аншлаг в домашнем матче Спорт, 18:55
«Модный приговор» вернется в эфир без ведущего Александра Васильева Общество, 18:55
Positive Technologies — об эволюции киберугроз в 2023 году Новая экономика, 18:52
Исследование: как вложения в бренд помогают продажам в интернете Тренды, 18:51
Число погибших в войне Израиля и ХАМАС палестинцев достигло 3 тыс. Политика, 18:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Китайская компания Livan назвала российские цены на кроссовер X6 Pro Авто, 18:49
Рогозин и Рогов сообщили о первом применении ВСУ ракет ATACMS Политика, 18:44
Как посчитать экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 18:40
Госдума в первом чтении одобрила увеличение акцизов на табак и вино Экономика, 18:35
Комиссии в сети Ethereum упали до минимума 2020 года Крипто, 18:33
3 ключевых тренда в мировой архитектуре: от экологичности до тактильности РБК Недвижимость, 18:31
Директор такси «Максим» — о новом регулировании таксопарков и таксистов Новая экономика, 18:31