На протестной акции в Лондоне задержали Грету Тунберг

Грета Тунберг (Фото: Toby Melville / Reuters)

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг задержана полицией в ходе протестной акции в Лондоне. Об этом сообщает эко-движение Fossil Free London в соцсети X (бывший Twitter).

На фотографии, опубликованной в соцсети, два сотрудника полиции схватили Тунберг за руки. На активистке виден значок с надписью «долой нефтяные деньги».

Позже в организации уточнили, что Тунберг задержали, поскольку она вместе со сподвижниками заблокировала вход на конференцию Energy Intelligence, собирающую представителей крупнейших нефтегазовых компаний. Мероприятие проходит в отеле InterContinental London Park Lane, возле которого и была задержана Тунберг.

В июле Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции во время демонстрации в городе Мальмё в Швеции. Поводом для возбуждения дела стала акция группы «Верни будущее». Экоактивисты в знак протеста против использования ископаемого топлива перекрыли дорогу для грузовиков, перевозящих нефтепродукты. Сумма штрафа составила 1,5 тыс. шведских крон (около $144).