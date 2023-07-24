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Грету Тунберг оштрафовали на $144 за неповиновение полиции

Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг на $144 за неповиновение полиции на демонстрации
Грета Тунберг&nbsp;на пресс-конференции в окружном&nbsp;суде
Грета Тунберг на пресс-конференции в окружном суде (Фото: TT News Agency / Andreas Hillergren / Reuters)

Суд в Швеции оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг за неповиновение полиции во время демонстрации в городе Мальмё. Об этом сообщает Reuters.

Сумма штрафа составила 1,5 тыс. шведских крон (около $144). Экоактивистку также обязали перечислить 1 тыс. крон в фонд помощи жертвам преступлений. По обвинению в неповиновении полиции ей грозило до шести месяцев лишения свободы.

Тунберг в суде подтвердила, что не подчинилась полиции, но не признала себя виновной, объяснив, что действовала по необходимости. «У нас климатическая чрезвычайная ситуация. Поэтому кто-то должен отреагировать», — сказала она, передает корреспондент SVT.

Поводом для возбуждения дела стала акция группы «Верни будущее», которая прошла в Мальмё 19 июня. Экоактивисты в знак протеста против использования ископаемого топлива перекрыли дорогу для грузовиков, перевозящих нефтепродукты. Четыре человека, в том числе Тунберг, не подчинились приказу полиции прекратить демонстрацию, и их задержали.

Теги
Швеция штраф неповиновение полиции демонстрация Грета Тунберг
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