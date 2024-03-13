Минобороны: ПВО сбила еще два беспилотника в Белгородской области

Минобороны сообщило о еще двух сбитых в Белгородской области дронах

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

ВСУ попытались атаковать регион около 11:00 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось, что за ночь и утро 13 марта российские военные уничтожили 58 дронов над шестью областями. Над Белгородской областью перехватили 11 беспилотников, по восемь — над Брянской и Курской. Еще 29 аппаратов были сбиты над Воронежской областью, по одному — над Рязанской и Ленинградской.

Позднее ведомство написало, что ПВО сбили еще семь дронов: один — в Белгородской области, шесть — в Воронежской.

Кроме того, о трех перехваченных беспилотниках сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Таким образом, общее количество дронов, сбитых над российскими регионами 13 марта, составило не менее 70, из них 14 перехватили над Белгородской областью.