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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о еще двух сбитых в Белгородской области дронах

Минобороны: ПВО сбила еще два беспилотника в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

ВСУ попытались атаковать регион около 11:00 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось, что за ночь и утро 13 марта российские военные уничтожили 58 дронов над шестью областями. Над Белгородской областью перехватили 11 беспилотников, по восемь — над Брянской и Курской. Еще 29 аппаратов были сбиты над Воронежской областью, по одному — над Рязанской и Ленинградской.

Минобороны сообщило о еще семи сбитых дронах
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Позднее ведомство написало, что ПВО сбили еще семь дронов: один — в Белгородской области, шесть — в Воронежской.

Кроме того, о трех перехваченных беспилотниках сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Таким образом, общее количество дронов, сбитых над российскими регионами 13 марта, составило не менее 70, из них 14 перехватили над Белгородской областью.

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Минобороны сообщило о еще двух сбитых в Белгородской области дронах
Минобороны сообщило о еще двух сбитых в Белгородской области дронах

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники ВСУ
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