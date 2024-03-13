Лукашенко упростил отчуждение имущества лиц из недружественных стран

Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об изменении процедуры отчуждения имущества иностранцев из недружественных стран. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Изменения внесли в указ о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики страны.

Документ разъясняет, когда изъятие имущества граждан из «недружественных» Минску стран возможно без разрешений и уплаты пошлин.

«В частности, принятым Указом определены случаи, когда не требуются получение разрешения и уплата взноса при отчуждении имущества лиц из недружественных иностранных государств», — говорится в сообщении.

Разрешения и оплата пошлины не требуются, если собственник или акционер из недружественной страны является должником «Банка развития Республики Беларусь». Также указ предусматривает отъем арестованного имущества без разрешения по постановлению судебного исполнителя.

Упрощенную процедуру отчуждения имущества будут задействовать в случае безвозмездной передачи собственности гражданина недружественной страны в государственную собственность Белоруссии.

Вопрос о внесении поправок в указ Лукашенко обсуждал с Советом министров страны в январе. Упрощенную систему отчуждения имущества граждан недружественных стран назвали мерой по спасению белорусской экономики от санкций.