Путин рассказал об упреке Трампа за симпатии Байдену

Путин рассказал, что Трамп во время своего срока упрекал его в симпатиях Байдену

Дональд Трамп (Фото: Sam Wolfe / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп, когда возглавлял страну, упрекнул российского президента Владимира Путина в симпатиях Джо Байдену, который на тот момент был кандидатом в президенты. Об этом Путин рассказал в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

«В последний год своей работы в качестве президента господин Трамп, сегодняшний кандидат в президенты, упрекал меня как раз в том, что я симпатизирую Байдену. <...> Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил — ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь, — чтобы победил спящий Джо?» — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

По словам Путина, этот его разговор с Трампом состоялся «четыре с лишним года назад».

Президент также назвал «бредом» то, что после выборов президента США в 2020 году, на которых победил Байден, Дональда Трампа начали «преследовать» за поддержку со стороны России.

В феврале Путин заявил, что Байден выгоднее для России на посту американского президента, чем Трамп. Глава государства объяснил это тем, что нынешний президент США «более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации».

Путин также отметил, что во время встречи с Байденом три года назад в Женеве не увидел, что президент недееспособен. «Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою. Ничего такого нет», — добавил российский президент.