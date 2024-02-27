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Военная операция на Украине ,  
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В России признали нежелательным связанный с Зыгарем фонд XZ foundation

Генпрокуратура признала фонд XZ foundation нежелательной организацией
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Михаил Зыгарь
Михаил Зыгарь (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Генеральная прокуратура признала нежелательной организацией XZ foundation, который позиционирует себя как фонд по борьбе с пропагандой, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой в телеграм-канале.

«По итогам проверки, организованной Генпрокуратурой по моему запросу, «XZ gGmbH» (другое название «XZ foundation». — РБК) признано нежелательной организацией в России», — написал Луговой.

Проверку ведомство провело 14 февраля, ответ на свое обращение депутат получил 20 февраля.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

XZ foundation была основана после начала военной операции на Украине журналистом Михаилом Зыгарем (включен в реестр иноагентов) и кинорежиссером Ильей Хржановским. Гендиректор фонда — Майя Стравинская.

Среди проектов XZ foundation — серия роликов на YouTube «Великие русские злодеи» и чат-бот «Мост» с инструкциями, как разговаривать с родственниками и знакомыми на военные темы. Сейчас сайт XZ foundation не работает.

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Генеральная прокуратура нежелательные организации Михаил Зыгарь
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