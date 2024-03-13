Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате 45 тыс. человек остались без электроэнергии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«За последний час уже подано напряжение в Ржевку и Маслову Пристань», — написал он.

По информации губернатора, часть снарядов упала в промзоне. Мужчина, сотрудник промышленного предприятия, в результате обстрела получил контузию и ссадины.

Гладков добавил, что в больницах остаются пятеро из одиннадцати раненых за последние два дня. «Самое сложное состояние у мужчины, который вчера в Шебекино получил ранение. Находится сейчас он в реанимации под аппаратом ИВЛ», — сообщил глава региона.

Женщине, пострадавшей при попадании беспилотника в здание администрации Белгорода, провели пятичасовую операцию по извлечению осколков, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Губернатор Белгородской области также напомнил, что регион получил «дополнительное опережающее финансирование по капитальному ремонту объектов». Капитальный ремонт завершился в одном из центральных корпусов поликлиники ЦРБ Ивнянского района, написал Гладков.

12 марта в 9:30 Шебекино подвергся обстрелу. Пострадали три человека: одна женщина получила осколочное ранение лица, у мужчины — осколочные ранения брюшной полости, у еще одной женщины — осколочные ранения лица и контузия.

Также в городе были повреждены 21 частное домовладение и восемь многоквартирных домов, здания магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума.

В 14:45 того же дня в здание администрации Белгорода врезался беспилотник. В результате удара одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. В здании администрации выбиты окна, поврежден фасад.