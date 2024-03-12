В Брянской области мужчина подорвался на мине

Богомаз: в результате подрыва на мине в поселке Уборки погиб человек

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Местный житель погиб в результате подрыва на мине в окрестностях поселка Уборки в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Богомаз.

12 марта глава региона сообщил, что правоохранительные органы проводят работу по «предупреждению террористических действий» в Брянске. В городе в связи с оперативной обстановкой частично закрыли для движения транспортных средств улицу Советскую.

ФСБ сообщила, что с 10 марта украинские диверсанты предприняли несколько попыток пересечь границу в Белгородской и Курской областях. При отражении атак были уничтожены шесть танков, 20 бронемашин и французская артиллерийская установка Caesar, потери диверсантов превысили 100 человек.