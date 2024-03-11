В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа

В небе над Брянской областью система ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, средства ПВО сработали над Клинцовским и Почепским районами, пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.

С начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В последний раз беспилотники над Брянской областью уничтожили в ночь на 7 марта, тогда их было три. Дроны сбили над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Никто не пострадал, разрушений не было.