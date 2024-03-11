 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа

Богомаз: в Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине

В небе над Брянской областью система ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, средства ПВО сработали над Клинцовским и Почепским районами, пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.

В Новгородской области сбили беспилотник
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В последний раз беспилотники над Брянской областью уничтожили в ночь на 7 марта, тогда их было три. Дроны сбили над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Никто не пострадал, разрушений не было. 

В регионе бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.

В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа
В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа

Читайте на РБК Pro
Помните о цели: как сформировать новые привычки
«Все не так!»: как критиковать детей правильно
Села батарейка: почему на рынке электромобилей начался спад
Как вернуть долг из-за рубежа, если суды и платежи для России блокированы

Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину

В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине

Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика

Как выглядит новая «Мисс мира». Фото

В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика

Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы

На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео

Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце

Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное

В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит

Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива

Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
В Минобороны рассказали, во сколько сбили дрон над Ленобластью
Политика
Минобороны сообщило о 130 сбитых в зоне военной операции дронах
Политика
Старовойт сообщил о падении дрона и пожаре на нефтебазе в Курске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
В Приморье завели уголовное дело из-за контрабанды леса на ₽77 млн Общество, 07:21
Холдинг «Афанасий» получил право на выпуск кваса «Никола» Бизнес, 07:00
За ночь система ПВО сбила шесть дронов над Брянской и Орловской областями Политика, 06:53
Мигрантов предложили обязать уезжать из России за работу не по профилю Общество, 06:37
В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа Политика, 06:22
Актер Джон Сина вышел голым на сцену премии «Оскар» Общество, 06:14
Секреты Кристофера Нолана: почему его блокбастеры всегда успешны Life, 06:00
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Аналитики оценили рост утечек персональных данных в России Общество, 06:00
Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на южно-донецком направлении Политика, 05:31
«Оскар» за лучший фильм получил «Оппенгеймер» Общество, 05:24
Эмма Стоун получила «Оскар» за лучшую женскую роль в «Бедных-несчастных» Life, 05:23
Премию «Оскар» за лучшую режиссерскую работу получил Кристофер Нолан Life, 05:14
В Шагонаре подключили к теплу все социально значимые объекты после аварии Общество, 05:04
Киллиан Мерфи стал обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль Life, 04:59