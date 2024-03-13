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Политика ,  
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Путин предупредил об угрозе потери Россией доли на нефтяном рынке

Путин: Россия может потерять долю на рынке нефти из-за сокращения добычи ОПЕК+

Россия может потерять долю на мировом рынке нефти из-за сокращения добычи в рамках договоренностей ОПЕК+. Об этом Президент России заявил на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки», — сказал Путин. В таком случае Россия не сможет осуществлять инвестиции, которые обеспечивает нефтегаз, отметил он.

Президент добавил, что если бы Россия не поддерживала цены на нефть на мировом рынке, то они бы упали, и сланцевая добыча нефти в США развалилась.

«Потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи. И тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли инвестиции, а они — нет», — уточнил Путин.

Путин исключил стремление России «задирать цены» на нефть
Экономика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Россия в рамках ОПЕК+ стремится стабилизировать ситуацию на рынке, а не задирать цены на нефть, заявил Путин 5 марта на встрече с представителями агропромышленного комплекса.

Россия не входит в само объединение ОПЕК, но участвует в расширенном формате ОПЕК+. По словам Путина, в его рамках власти не собираются «задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, на потребителях».

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3 марта 2024 года вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тыс. барр. в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+. В апреле сокращение добычи составит 350 тыс. барр. в сутки, экспорт снизят на 121 тыс. барр. в сутки.

С 1 марта 2023 года Россия начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки. Такие меры власти приняли на фоне введения странами Евросоюза эмбарго на импорт российской нефти, а также организации странами G7, ЕС и Австралией ценового потолка в декабре 2022 года,

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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