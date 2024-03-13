Бывший замглавы Югорска погиб в боях за взятие Авдеевки

Бывший вице-мэр Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Крылов погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине, сообщила администрация города в Telegram.

«4 февраля в боях за освобождение Авдеевки гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Дмитрий Александрович Крылов получил смертельное ранение», — говорится в сообщении.

Крылов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции в декабре 2023 года. В администрации добавили, что он не имел боевого опыта и не проходил службу в армии. Бывшего замглавы города похоронят в родном городе Кургане, у него осталась жена и трое сыновей.

Крылов проработал в администрации Югорска почти 15 лет. «Прошел путь от простого специалиста до первого заместителя главы города. В последний год замещал должность управляющего делами администрации города Югорска», — отметили в ведомстве.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту о взятии Авдеевки под контроль российскими войсками 17 февраля. Тогда министр сказал, что военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка», — отметили в ведомстве. Город находится в 10 км к северу от Донецка. Ожесточенные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года.