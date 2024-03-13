 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Бывший замглавы Югорска погиб в боях за взятие Авдеевки

Быврший вице-мэр Югорска погиб в зоне спецоперации при взятии Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший вице-мэр Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Крылов погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине, сообщила администрация города в Telegram.

«4 февраля в боях за освобождение Авдеевки гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Дмитрий Александрович Крылов получил смертельное ранение», — говорится в сообщении.

Крылов заключил контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции в декабре 2023 года. В администрации добавили, что он не имел боевого опыта и не проходил службу в армии. Бывшего замглавы города похоронят в родном городе Кургане, у него осталась жена и трое сыновей.

Крылов проработал в администрации Югорска почти 15 лет. «Прошел путь от простого специалиста до первого заместителя главы города. В последний год замещал должность управляющего делами администрации города Югорска», — отметили в ведомстве.

Экс-председатель ярославского райсуда погиб в зоне военной операции
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту о взятии Авдеевки под контроль российскими войсками 17 февраля. Тогда министр сказал, что военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка», — отметили в ведомстве. Город находится в 10 км к северу от Донецка. Ожесточенные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года.

Читайте на РБК Pro
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
«Какой зарплаты вы заслуживаете?»: 52 вопроса для собеседования
ФАС часто отходит от правил: как штрафуют за рекламу без маркировки
Что идет на смену фитнес-браслетам, часам и прочим гаджетам для спорта

Бывший замглавы Югорска погиб в боях за взятие Авдеевки
Бывший замглавы Югорска погиб в боях за взятие Авдеевки

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
ХМАО Югорск Военная операция на Украине Авдеевка
Материалы по теме
Экс-председатель ярославского райсуда погиб в зоне военной операции
Политика
Экс-игрок сборной России по мини-футболу погиб в зоне боевых действий
Спорт
Хуснуллин назвал условия и сроки восстановления Авдеевки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 12 мар, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 12 мар, 16:54
Бывший замглавы Югорска погиб в боях за взятие Авдеевки Политика, 01:38
Путин предупредил об угрозе потери Россией доли на нефтяном рынке Политика, 01:33
В двух округах Белгородской области объявили ракетную опасность Общество, 01:28
NYT узнала о «невыгодном положении» ВСУ из-за российских систем РЭБ Политика, 01:25
«Барселона» впервые за четыре года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов Спорт, 01:06
Роднина ответила «сначала докажите» на претензии Тарасовой к Тутберидзе Спорт, 01:00
Дмитрий Киселев анонсировал интервью с Владимиром Путиным Политика, 00:46
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Павлюченкова проиграла украинке в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Спорт, 00:40
«Фонтанка» узнала о мошенничестве с продажей паспортов Украины россиянам Общество, 00:35
Захвативший в заложники 17 человек в Рио-де-Жанейро мужчина сдался Общество, 00:24
«Москвич» решил найти второго китайского партнера для сборки Бизнес, 00:01
Ярмыш заявила о нападении на бывшего главу ФБК у его дома в Вильнюсе Политика, 00:01
ВС отправил на пересмотр решения в пользу «Тинькофф» о заработке на курсе Финансы, 00:00
Шарий заявил о желании связаться со спецслужбами России из-за покушения Политика, 12 мар, 23:49