Экс-председатель ярославского райсуда погиб в зоне военной операции
Председатель Даниловского районного суда Ярославской области в отставке Юрий Аканеев погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщается на сайте суда.
В суде уточнили, что Квалификационная коллегия судей Ярославской области прекратила полномочия Аканеева 22 января после подачи им заявления об отставке.
«Юрий Семенович заключил контракт и отправился добровольцем в зону специальной военной операции, 7 февраля [он] погиб в результате выполнения специальных (боевых) задач», — сказано в сообщении.
Аканеев родился 18 июня 1961 года в городе Пошехонье-Володарском Ярославской области. В юности он работал трактористом и водителем сельскохозяйственной техники. Срочную военную службу прошел в Афганистане, по результатам которой получил медали «За отличие в охране государственной границы СССР», «От благодарного Афганского народа» и «70 лет вооруженным силам СССР».
В 1986 году Аканеев поступил в Московский юридический институт (ныне — Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, МГЮА). На третьем курсе пришел на работу в милицию, за 13 лет службы в которой прошел путь от госавтоинспектора и следователя РОВД до начальника Первомайского районного отдела внутренних дел.
В 1996 году служил на Северном Кавказе в должности коменданта Октябрьского района города Грозный (Чечня). Судьей Даниловского районного суда Ярославской области стал в июне 2001 года. В 2014-м Аканеев возглавил суд. В общей сложности судебной работе он посвятил более 22 лет.
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